Bosch anunţă că va genera anul acesta vânzări de peste un miliard de euro în sectorul electromobilităţii In materie de electromobilitate, optiunile Bosch includ e-Bike, utilaje pentru constructii, cipuri din carbura de siliciu, module e-axle preintegrate. “In domeniul electromobilitatii, Bosch inregistreaza o crestere de doua ori mai rapida decat a pietei si anul acesta va genera vanzari de peste 1 miliard de euro. Aceasta afacere continua sa se dezvolte intr-un ritm accelerat: pana in 2025, se preconizeaza ca cifra vanzarilor va creste de cinci ori”, anunta grupul. Bosch anunta ca va continua sa urmareasca o abordare neutra din punct de vedere tehnologic, oferind solutii ecologice la nivel global… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile landul Niedersdachsen, nordul Germaniei, au facut apel la mii de oameni sa se vaccineze din nou, dupa ce o ancheta a politiei a relevat faptul ca o asistenta medicala de 40 de ani, de la Crucea Rosie din districtul Friesland, i-ar fi „vaccinat” la inceputul primaverii cu o solutie salina,…

- Startupul de automobile electrice Rivian a atras 2,5 miliarde de dolari intr-o runda de finantare condusa de Amazon, Ford si T. Rowe Price. Anuntul a aparut a doua zi dupa ce compania din California a informat ca analizeaza construirea unei a doua fabrici de asamblare in SUA. Reuters a relatat joi,…

- Anuntul a aparut a doua zi dupa ce compania din California a informat ca analizeaza construirea unei a doua fabrici de asamblare in SUA. Reuters a relatat joi, citand surse, ca fabrica planificata de Rivian, supranumita ”Project Tera”, va include productia de baterii. “Pe masura ce ne apropiem de inceperea…

- Compania Rivian a fost inființata in 2009 in California. Opt ani mai tarziu, Rivian a anunțat ca urmeaza sa construiasca un SUV și un pick-up, ambele cu zero emisii. Acestea au fost denumite R1S, respectiv R1T, și au fost prezentate oficial in 2018 la Los Angeles. La finalul anului trecut, fondatorul…

- Volkswagen anticipeaza un profit operational de circa 11 miliarde de euro in primul semestru, peste nivelul anterior pandemiei de Covid-19. Brandurile premium au fost mai putin afectate de deficitul actual de semiconductori la nivel mondial, a explicat producatorul auto german, adaugand ca divizia sa…

- Deficitul bugetar va fi destul de greu de adus in 2021 sub nivelul de 8% in conditiile politicii fiscale si a cheltuielilor publice relativ neschimbate, iar finantarea unor deficite fiscale largite din perioada pandemica este probabil sa conduca datoria publica spre nivelul de 60% in 2022 fata de 35%…

- Constructorul francez Renault a incheiat parteneriate cu Envision AESC, din China, si Verkor, din Franta, pentru a produce baterii de masini electrice in nordul Frantei, in apropiere de hub-ul sau ”Renault ElectriCity”, transmite Reuters. Producatorii de automobile din intreaga lume se lupta…

- Primele cazuri de COVID-19 au aparut in China cel mai probabil intre inceputul lui octombrie si mijlocul lui noiembrie 2019, conform unei noi analize de date care sugereaza ca noul coronavirus s-a raspandit in lume mult mai devreme decat s-a crezut initial, relateaza. Primul caz a aparut probabil la…