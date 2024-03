Borza, nu te enerva! E Chiriac, dar nu-i a ta!

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, luni seara, ca actualul primar al Capitalei, Nicusor Dan, a pierdut patru ani din viata bucurestenilor pentru ca nu ii place sa faca administratie, motiv pentru care „trebuie sa plece acasa”. Potrivit liderului social-democraților, Coaliția va gasi cel mai bun candidat,…

- Remus Borza, consilierul președintelui PNL Nicolae Ciuca, continua sa-și promoveze interesele de business prin intermediul poziției și influenței politice pe care le-a obținut in ultimii ani. In aceste zile ies la suprafața eforturile facute de Borza, pe traseul Nicolae Ciuca – PNL – Partidul Popular…

- Remus Borza, consilierul președintelui PNL Nicolae Ciuca, incearca sa il propulseze pe Dan Ostahie, patronul grupului Altex, in postura de candidat al coaliției PSD-PNL la Primaria Capitalei, in contextul in care relațiile de business dintre cei doi nu au fost explicate public sau in interiorul PNL.…

- Europarlamentarul PSD, Mihai Tudose, a declarat miercuri, ca mai mult de 60% dintre romani vor comasarea alegerilor. El a adaugat ca „lumea s-a saturat de schimbari bruște” și ca romanii vor o continuitate a guvernarii. De asemenea, Coaliția a decis strategia comuna pentru alegeri, iar la ora 16.00…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a transmis, vineri, ca inca nu s-a ajuns la o decizie in ceea ce privește organizarea alegerilor. El a subliniat ca nu se va rupe Coaliția și ca va merge pana la ultimele alegeri din acest an. „Aceasta Coaliție va merge pana in alegerile de la sfarșitul de an, parlamentare.…

- Președintele Klaus Iohannis nu se opune planurilor coaliției PSD-PNL de comasare a unor alegeri. „Care cu care se pot comasa va elucida Guvernul și Coaliția de guvernare. Eu nu sunt impotriva unor comasari de alegeri”, a spus șeful statului. Președintele Klaus Iohannis a comentat subiectul comasarilor…

- La fel ca Jana, Remus Borza nu doar ca n-a murit, dar ce se mai transforma: a trecut de la PSD la PNL și de aici se pregatește intens sa preia Ministerul Energiei. Apropierea lui Borza de președintele PNL Nicolae Ciuca, pentru care a devenit o adevarata „umbra”, il transforma in favoritul pentru portofoliul…