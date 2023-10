Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta interdicție va fi valabila in Germania, unde, deja unele orașe, mașinile diesel sunt ferm interzise, in timp ce in altele sunt inca permise.Interdicțiile privind conducerea vehiculelor diesel sunt in vigoare in Stuttgart, Darmstadt și Munchen, dar au fost ridicate in Hamburg in septembrie 2023.…

- Echipa germana Freiburg a invins duminica, pe teren propriu, scor 2-0, formatia Augsburg, in etapa a sasea din Bundesliga si a urcat pe locul 8 in clasament, potrivit Agerpres.Freiburg a invins cu 2-0 pe Augsburg, dupa un meci pe care l-a dominat si a urcat panae pe locul 8 in clasamentul Bundesligii,…

- Bayern Munchen a remizat sambata seara in deplasare cu RB Leipzig, 2-2, in etapa a 6-a a Bundesligii, cedand pozitia de lider celor de la Bayer Leverkusen.Pe Red Bull Arena, gazdele au condus cu 2-0, prin reusitele lui Lois Openda (20) si Castello Lukeba (26), dar bavarezii au egalat in mitanul secund,…

- Echipa germana Bayern Munchen a incheiat la egalitate simbata, in deplasare, scor 2-2, cu gruparea RB Leipzig, intr-un meci din etapa a 6-a a Bundesligii, potrivit Agerpres.RB Leipzig a condus cu 2-0, dupa golurile marcate de Lois Openda (min. 20) si Castello Lukeba (min. 26). Bavarezii au revenit…

- Campioana Germaniei, Bayern Munchen, o intalnește diseara, de la ora 18:30, pe Augsburg, intr-o partida din runda secunda din acest sezon de Bundesliga. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 3 și Digi Sport 3. ...

- Echipa germana Union Berlin a invins duminica, pe teren propriu, scor 4-1, formatia FSV Mainz, in prima etapa a Bundesligii. In aceeasi etapa, Eintracht a dispus cu 1-0 de Darmstadt, potrivit news.ro.Union Berlin a avut in Kevin Behrens un jucator decisiv, care si-a pus amprenta asupra jocului inca…

- Echipa germana Bayer Leverkusen a invins sambata, pe teren propriu, formatia RB Leipzig, scor 3-2, in prima etapa a Bundesligii. In cele cinci meciuri disputate sambata s-au inscris 23 de goluri, potrivit news.ro.Bayer Leverkusen a avut ceva emotii cu RB Leipzig, una din echipele mari ale Bundesligii,…

- La primul meci cu Harry Kane in lot, Bayern Munchen a pierdut de o maniera categorica Supercupa Germaniei, 0-3 cu RB Leipzig. La final, antrenorul bavarezilor, Thomas Tuchel (49 de ani) s-a scuzat fața de atacantul englez pentru felul in care a aratat campioana Germaniei. In penultima etapa din sezonul…