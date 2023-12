Stiri pe aceeasi tema

- Manchester United – Bayern Munchen 0-1 si Union Berlin – Real Madrid 2-3 au fost in format LIVE SCORE pe AS.ro. Seara a inceput cu meciurile din Grupa B. PSV si Arsenal, echipele deja calificate in optimile UEFA Champions League, au incheiat la egalitate, scor 1-1. In celalalt meci, Lens a invins Sevilla…

- Miercuri, 13 decembrie, se vor disputa ultimele meciuri din faza grupelor in Liga Campionilor. Din Grupa F doar Borussia Dortmund este sigura de calificarea in optimi, pentru al doilea loc lupta anunțandu-se extrem de incinsa intre Paris Saint-Germain, Newcastle United și AC Milan, ultimele doua confruntandu-se…

- AC Milan – Dortmund 1-3, PSG – Newcastle 1-1! Kylian Mbappe a fost salvatorul parizienilor, dupa un meci dramatic. Starul lui PSG a inscris in minutul 90+8, din penalty, si si-a dus echipa pe locul secund in grupa. Dupa rezultatele inregistrate in etapa a 5-a a UEFA Champions League, patru echipe s-au…

- Borussia Dortmund și Atletico Madrid au obținut calificarea in faza optimilor de finala ale Ligii Campionilor. Nemții au caștigat in deplasare cu AC Milan, scor 3-1, in timp ce formația antrenata de Diego Simeone s-a impus la Rotterdam, cu Feyenoord, scor 2-1.

- Grupa F ofera cele mai interesante meciuri ale zilei de marți din Champions League: AC Milan primește vizita celor de la Borussia Dortmund, iar PSG va incerca sa-și ia revanșa in fața lui Newcastle (englezii au caștigat acasa cu 4-1).

- Arbitrul Istvan Kovacs va conduce partida din Champions League dintre AC Milan și Borussia Dortmund, care va avea loc marți, de la ora 22:00, in runda a cincea a grupei F a competiției, anunța FRF.Istvan Kovacs va fi ajutat la cele doua linii de arbitrii-asistenți Vasile Marinescu și Ovidiu Artene,…

- AC Milan – PSG 2-1 a fost socul serii in UEFA Champions League. Cea mai importanta competitie intercluburi din Europa a continuat marti seara cu mai multe meciuri tari din etapa a patra a grupelor. Primele meciuri au avut loc la 19:45, atunci cand Borussia Dortmund a invins-o pe Newcastle cu 2-0, in…

- PSG a invins-o pe Borussia Dortmund cu scorul de 2-0 in prima etapa a Ligii Campionilor. Pentru campioana Franței au marcat Kylian Mbappe (24 de ani) din penalty, in minutul 49 și Achraf Hakimi (24 de ani) in minutul 58. In urma acestei victorii, PSG a devenit liderul grupei F, din care mai fac parte…