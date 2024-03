Stiri pe aceeasi tema

- Echipa engleza Arsenal s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal dupa ce a invins-o pe FC Porto cu 4-2 la loviturile de departajare, marti seara, pe Emirates Stadium din Londra, intr-un meci in care scorul a fost de 1-0 (1-0, 1-0).

- Manchester City, detinatoarea trofeului, s-a calificat dupa o victorie categorica in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a trecut de FC Copenhaga cu scorul de 3-1, pe teren propriu, in mansa secunda a optimilor de finala

- Paris Saint-Germain a reușit calificarea in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal dupa invins Real Sociedad cu scorul de 2-1 (1-0), in deplasare, in mansa secunda a optimilor de finala

- Bayern Munchen a reușit sa se califice in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa caștigat in fața celor de la Lazio Roma cu scorul de 3-0, marti seara, pe Allianz Arena, in mansa secunda a optimilor de finala

- EURO GSP revine cu o noua ediție spectaculoasa, marți, 20 februarie, de la ora 21:45. Alberto Boțoghina și Narcis Drejan vor analiza meciurile din optimile Ligii Campionilor: Inter - Atletico Madrid și PSV Eindhoven - Borussia Dortmund. Afla cine sunt „Șampionul” și „Pacaliciul” zilei și fii pe faza…

- Optimile de finala din Liga Campionilor continua, marți, 20 februarie, cu alte doua partide extrem de interesante. Inter Milano, liderul la zi din Serie A, primește replica celor de la Atletico Madrid, in timp ce PSV Eindhoven și Borussia Dortmund completeaza tabloul zilei intr-un duel deschis oricarui…

- Antrenorul lui PSV Eindhoven, Peter Bosz, a declarat luni ca mizeaza pe "indrazneala" si pe revenirea atacantului sau Johan Bakayoko pentru a trece de Borussia Dortmund in optimile de finala ale Ligii Campionilor, scrie AFP, potrivit Agerpres. "Avem nevoie de un fotbal indraznet si curajos", a spus…

- Astazi, la sediul UEFA de la Nyon, a avut loc tragerea la sorți a optimilor de finala din Liga Campionilor. Cele mai interesante dueluri din aceasta faza a competiției vor fi Napoli – Barcelona și Inter Milano – Atletico Madrid, in timp ce Manchester City (deținatoarea trofeului) a avut noroc și o va…