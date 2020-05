BORu a propus instituirea unui moratoriu la avorturi în perioada pandemiei BUCUREȘTI, 4 mai – Sputnik. Comisia patriarhala pentru familie, protecția maternitații și copilariei a propus instituirea unui moratoriu la avorturi in Rusia pe perioada pandemiei. © Sputnik / Ирина ЛяховаZi importanta in calendarul ortodox: O mare sfanta, praznuita in Rusia, Moldova și RomaniaSecretarul responsabil al comisiei, preotul Fiodor Lukianov, a declarat agenției RIA Novosti ca “avortul face parte din operații planificare, nu este o procedura de tratare și este periculoasa pentru sanatatea mamei și a copiilor care vor veni ”. “Consideram ca in condițiile coronavirusului… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

