- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a dezbatut si votat Cabinetul Ciuca. Toti ministrii propusi in Guvern si sustinuti de alianta PNL-PSD-UDMR si minoritati au fost avizati favorabil, miercuri, in comisiile de specialitate. Florin Citu a evitat sa conduca sedinta, in calitate de presedinte…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, unde va fi dezbatut si votat Cabinetul Ciuca, a inceput. Toti ministrii propusi in Guvern si sustinuti de alianta PNL-PSD-UDMR si minoritati au fost avizati favorabil, miercuri, in comisiile de specialitate. Florin Citu evita sa conduca sedinta, in…

- Principalele declarații ale lui Florin CițuNu știu cum vom merge mai departe, dar trebuie sa deblocam situația.Cea mai buna soluție este sa avem premier cat mai repede.Facem deja un compromis majori ca discutam guvernarea cu PSD. Pentru mine este foarte important ca toate obiectivele pe care le aveam…

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri ca propunerea social-democratilor pentru functia de premier ar trebui sa fie Marcel Ciolacu. Intrebat, la sediul central al PSD, care ar trebui sa fie propunerea de premier a PSD, Grindeanu a raspuns: „Marcel Ciolacu”. El a adaugat ca, de…

- Fostul ministru al Sanatații, Ioana Mihaila, acuza PNL, PSD, UDMR și AUR ca au format ”monstruoasa coaliție” impotriva sanatații publice prin faptul ca au respins dezbaterea urgenta a Legii Certificatului Verde in Camera Deputaților. Mihaila arata ca aceasta decizie vine chiar in ziua recordului…

- USR merge inainte și fara susținerea foștilor parteneri de Coaliție. Așa ca a decis sa depuna, luni, in Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Biroul Național al USR s-a intrunit, vineri, la solicitarea premierului desemnat Dacian Cioloș și a stabilit un calendar clar pentru zilele urmatoare.…