Perchezitii la Constanta! (VIDEO)

In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico ndash; Financiare din Constanta efectueaza sapte perchezitii domiciliare, in trei dosare penale, avand ca obiect savarsirea infractiunilor de inselaciune, fals in declaratii, fals privind identitatea, fals informatic si frauda informatica.Perchezitiile… [citeste mai departe]