- Premierul britanic Boris Johnson a efectuat vineri o vizita surpriza la Kiev pentru a se intalni cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit The Guardian . Premierul britanic și-a anulat in ultimul moment o vizita planificata la un summit la Doncaster, unde urma sa țina un discurs in fața…

- Volodimir Zelenski s-a declarat „foarte fericit” ca Boris Johnson a supraviețuit votului de incredere de luni și spune ca premierul britanic este un „prieten adevarat al Ucrainei”, transmite The Guardian.

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat marți, intr-un discurs prin videoconferinta in fata Parlamentului ucrainean, ca Regatul Unit va acorda un nou ajutor militar in suma totala de 300 de milioane de lire, inclusiv sub forma de radare, drone si aparate pentru vedere nocturna, informeaza AFP si…

- Marea Britanie va oferi Ucrainei asistenta suplimentara in valoare de 300 de milioane de lire sterline (356 de milioane de euro), a declarat premierul Boris Johnson in discursul rostit marti, prin videoconferinta, in Parlamentul de la Kiev.

- „Vom continua sa ajutam Ucraina (...) cu arme, financiar si umanitar, pana ne vom atinge obiectivul pe termen lung care trebuie sa fie intarirea Ucrainei astfel ca nimeni sa nu mai indrazneasca sa va atace”, a spus premierul britanic, informeaza Reuters .Londra a trimis deja pana acum ajutoare militare…

- Premierul britanic Boris Johnson, aflat in vizita la Kiev, sambata, s-a angajat sa furnizeze Ucrainei vehicule blindate și rachete antinava, aducand un omagiu armatei ucrainene pentru „cea mai mare fapta de arme din secolul 21”. „Grație conducerii neclintite a președintelui Zelenski și eroismului invincibil…

- Vladimir Putin nu vrea pace, ci vrea sa repete în orașele Ucrainei ce a facut în Groznîi, capitala Ceceniei, pe care a bombardat-o pâna la ruine în 1999-2000, a spus premierul britanic Boris Johnson, într-un interviu pentru BBC. Vladimir Putin nu…

- Premierul britanic Boris Johnson a parut sa sugereze ca Ucrainei sa-i fie incredintata gazduirea Campionatului European de fotbal din 2028, desi Marea Britanie si Irlanda candideaza la organizarea acestei competitii, informeaza AFP, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…