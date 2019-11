Boris Johnson: Nu o să vă spun câți copii am Premierul britanic Boris Johnson a declarat vineri ca nu vrea sa spuna câți copii are pentru ca nu vrea sa-i aduca în lumina reflectoarelor înainte de alegerile de pe 12 decembrie, transmite Reuters.



&"Îmi iubesc copiii foarte mult, dar ei nu candideaza la aceste alegeri, prin urmare nu am sa dau nicio astfel de declarație&", a spus Johnson, a carui viața amoroasa agitata a atras atenția tabloidelor în trecut.



&"Nu am sa-i pun în atenția publica la aceste alegeri&", a adaugat el.



