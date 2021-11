Stiri pe aceeasi tema

- O comisie de epidemiologi din Olanda recomanda instituirea carantinei pentru a ține sub control numarul de cazuri de Covid-19. Este prima țara din vestul Europei care ar putea lua o astfel de masura, iar guvernanții urmeaza sa se pronunțe cu privire la noile masuri.Olanda ar putea intra in carantina…

- Ministrii britanici si omologii lor din cel mai mare producator mondial de gaze naturale lichefiate au purtat discutii cu privire la un acord pe termen lung prin care Qatarul ar deveni un ”furnizor de ultima instanta”, a informat ziarul, citand persoane informate despre discutii. Departamentul Regatului…

- Criza combustibilului declanșata in Marea Britanie, dar și efectele pandemiei Covid-19 asupra economiei țarii au ridicat numeroase semen de intrebare și au adus incertitudine in randul populației. Tensiunile au crescut considerabil, iar Guvernul incearca sa aduca liniștea. Marea Britanie trece printr-o…

- Benzinariile raman fara benzina in Marea Britanie. Costurile energiei electrice cresc și in Uniunea Europeana inainte de iarna. Restricții forțate privind consumul de energie in China. Și creșterea prețurilor la petrol, gaze naturale și carbune. În timp ce presiunile de aprovizionare…

- Guvernul britanic va apela la lockdown doar ca ultima solutie impotriva COVID-19, a declarat luni un purtator de cuvant al premierului Boris Johnson, dupa ce ministrul sanatatii a afirmat ca nu se asteapta ca aceasta masura sa mai fie folosita in viitor, transmite Reuters. "Abilitatea de a decide…

- Guvernul britanic a anuntat ca renunta la intentia de a introduce pasaportul de vaccinare pentru a avea acces la cluburi de noapte sau alte locuri frecventate din Anglia, considerandu-l inutil datorita campaniei de vaccinare impotriva COVID-19. „Nu mi-a placut niciodata ideea de a…

