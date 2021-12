Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a primit vineri un avertisment ca i se mai da o singura sansa la conducerea Partidului Conservator dupa ce liberal-democratii au produs o imensa surpriza castigand scrutinul partial de joi din North Shropshire, un bastion conservator, noteaza dpa. Sprijinul…

- Alegatorii voteaza joi în centrul Angliei în cadrul unei alegeri parțiale legislative în care premierul Boris Johnson joaca mult mai mult decât un bastion al partidului sau conservator, scrie AFP.Însuși circumscripția rurala din North Shropshire (centrul-vest a Angliei)…

- Politia britanica l-a identificat drept Ali Harbi Ali, un britanic de origine somaleza in varsta de 25 de ani, drept individul care l-a ucis vineri pe deputatul conservator David Amess in timp ce parlamentarul participa la o intalnire cu alegatorii intr-o biserica metodista din Leigh-on-Sea, estul Angliei,…

- Politia din Regatul Unit l-a identificat pe ucigasul parlamentarului David Amess, omorat vineri cu mai multe lovituri de cutit intr-o biserica metodista din sudul Angliei. Ali Harbi Ali, cetatean britanic de origine somaleza, de 25 de ani, fusese inclus in programe de prevenire a terorismului, fiind…

- Intr-un discurs pe un ton optimist pe care l-a sustinut miercuri, in incheierea Congresului anual al Partidului Conservator, la Manchester, in nord-vestul Angliei, Boris Johnson si-a aparat strategia de a renunta in mod treptat o forta de munca imigranta ieftina si a dat asigurari ca acesta este lucrul…

- Intr-o Mare Britanie lovita de criza și penurii, premierul Boris Johnson va promite, miercuri, 6 octombrie, la congresul Partidului Conservator, o economie post-Brexit premium, bazata pe „salarii mari” și „inalta calificare”. Marea Britanie va intoarce spatele unui „vechi sistem stricat” bazat pe „salarii…

- Acesti aproximativ 200 de militari – care au fost formati sa conduca TIR-uri si sa umple pompe de benzina si dintre care jumatate sunt soferi – sunt desfasurati in cadrul unei operatiuni – denumita ”Escalin”. Ei sunt trimisi intr-o prima faza la Londra si in sud-estul Angliei, unde se concentreaza problemele.…

- La inceputul unei conferinte a Partidului Conservator, Johnson a fost nevoit sa isi apere din nou guvernul de plangerile din partea celor care nu isi pot alimenta masinile cu carburant, avertismentele comerciantilor privind lipsurile de Craciun si si de nemultumirile companiilor care se confrunta cu…