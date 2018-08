Stiri pe aceeasi tema

- Afirmatiile presedintelui american Donald Trump potrivit carora Statele Unite castiga un razboi comercial impotriva Chinei sunt 'iluzii', potrivit media de stat chineze, citate marti de dpa. Intr-un mesaj postat sambata pe Twitter, Trump a afirmat ca SUA "castiga" deoarece tarifele…

- Noul ministru pentru Brexit, Dominic Raab, a declarat ca tara trebuie sa se pregateasca pentru posibilitatea ca negocierile cu Uniunea Europeana referitoare la un nou acord comercial sa esueze. "Orice guvern responsabil trebuie sa se asigure ca avem un plan pentru cazul in care nu vom avea…

- Kim Jong Un, liderul Coreii de Nord, i-a multumit, intr-o scrisoare, presedintelui SUA, Donald Trump, pentru eforturile de imbunatatire a relatiilor bilaterale si i-a cerut "actiuni concrete".Donald Trump a postat, joi, pe Twitter o scrisoare primita de la Kim Jong Un pe 6 iulie, scrie mediafax.ro,…

- Actorul american Peter Fonda si-a cerut scuze miercuri pentru mesajul postat pe Twitter in care spune ca fiul presedintelui Donald Trump, Barron, in varsta de 12 ani, ar trebui smuls din bratele mamei sale si pus ''intr-o cusca alaturi de pedofili'', relateaza joi DPA. Mesajul actorului…

- Dialogul preliminar ar urma sa reduca divergentele bilaterale in vederea evenimentului despre care Trump a avertizat ca reprezinta "o unica incercare".Ambasadorul SUA in Filipine, Sung Kim, care si-a reprezentat diplomatic tara si in Coreea de Sud, a condus delegatia americana, iar Choe…

- CHIȘINAU, 18 mai — Sputnik. Comisia Europeana a adoptat vineri primul pachet de masuri pentru a proteja companiile europene din Iran împotriva sancțiunilor SUA, anulându-le legal pe teritoriul UE, se spune în declarația Comisiei. Astfel, Comisia Europeana a activat…

- Guvernul britanic a cerut marti o ancheta independenta asupra evenimentelor de luni din Fasia Gaza, unde aproape 60 de palestinieni au fost ucisi cu o zi de armata israeliana. Demersul, sustinut si de guvernul german, intervine dupa ce Statele Unite au blocat luni adoptarea unui comunicat al Consiliului…