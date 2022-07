Stiri pe aceeasi tema

- Boris Johnson și-a anunțat, joi, demisia din fruntea Guvernului Marii Britanii și de la conducerea Partidului Conservator. El va asigura interimatul in fotoliul de premier pana la desemnarea succesorului sau. In plus, urmeaza sa desemeneze un succesor la sefia partidului, pana la alegerea unuia, la…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu ar fi lansat Razboiul rus in Ucraina daca ar fi fost femeie, apreciaza premierul britanic Boris Johnson, care considera de dorit ca la putere sa se afle mai multe femei, relateaza AFP. „Daca Putin ar fi fost femeie, cea ce nu este, evident, cred intr-adevar ca nu s-ar…

- Zecile de ONG-uri s-au coalizat pentru a-l acuza pe președintele Klaus Iohannis de „atac direct atat la adresa avertizorilor de integritate, cat și a libertații presei”, atunci cand a afirmat, referitor la apariția in presa a proiectelor legilor securitații, ca „știm cine le-a dat” și ca „e o eroare…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat joi, in cadrul unei conferințe de presa, ca nu prea este mulțumit de modul in care este condusa lupta antidrog in Romania. „Nu pot sa spun cai sunt foarte mulțumit cum acționeaza (n.r.: autoritațile), atata timp cat azi sunt destructurați (n.r: gruparile…

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin Daniel Cadariu, sustine ca statiunea Mamaia arata bine “din masina”. Oficialul Guvernului a facut o vizita pe litoral, dar la conferința de presa a spus ca nu a avut timp sa mearga pe jos prin stațiune. “Dupa zece ani de cand nu am mai fost prin…

- Țarile occidentale nu trebuie sa iși negocieze securitatea pentru profituri economice, a avertizat marți, la Forumul Economic Mondial de la Davos, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, referindu-se la dezbaterea privind utilizarea tehnologiei chineze in rețelele 5G și la proiectul Nord Stream…

- Ministrul de Interne Lucian Bode a confirmat, marți, ca Parchetul General ancheteaza imprejurarile in care a fost montat un microfon in biroul secretarului de stat al MAI, Raed Arafat, de catre procurorii DNA. Dezvaluirea lui Bode vine la patru zile dupa ce presa a relatat ca șeful DSU a descoperit,…

- Imagini dramatice surprinse, joi, in buncarele uzinei Azovstal, ultimul bastion al rezistenței ucrainene din Mariupol, arata condițiile in care traiesc luptatorii din orașul-port și civilii care s-au adapostit aici: intuneric, inghesuiala, apa pe terminate. Vineri dimineața, biroul președintelui Volodimir…