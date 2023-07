Stiri pe aceeasi tema

- Americanul Eli Dershwitz a cucerit prima sa medalie de aur la Campionatele Mondiale de scrima, dupa ce a reusit sa invinga doi mari favoriti in proba masculina de sabie, marti la Milano, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Dershwitz, in varsta de 27 de ani, l-a invins in finala pe georgianul Sandro…

- Frantuzoaica Marie-Florence Candassamy a devenit, in premiera, campioana mondiala la spada feminin, dupa ce a invins-o in finala, cu 15-12, pe italianca Alberta Santuccio, marti la Milano, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Treapta a treia a podiumului a fost ocupata de italianca Mara Navarria si…

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek, numarul unu mondial, a debutat cu dreptul la turneul WTA de la Varsovia, dotat cu premii totale de 259.303 dolari, invingand-o in doua seturi, 6-4, 6-3, pe Nigina Abduraimova din Uzbekistan, intr-o partida disputata marti, potrivit Agerpres.Swiatek s-a impus…

- Superstarul argentinian Lionel Messi a reusit prima sa dubla in tricoul echipei Inter Miami, in partida castigata cu scorul de 4-0 in fata formatiei Atlanta United, disputata marti in cadrul competitiei Leagues Cup, informeaza EF, potrivit Agerpres.Messi, titular in premiera la Inter Miami, la fel…

- Fotbalistul argentinian Lionel Messi a marcat din lovitura libera, in minutul 90+4, golul victoriei lui Inter Miami la debutul sau in tricoul echipei americane, ce s-a impus cu 2-1, vineri, la Fort Lauderdale, in fata mexicanilor de la Cruz Azul, in Leagues Cup, transmite AFP. CITESTE SI Tenis de…

- La debutul pentru Inter Miami, Lionel Messi (36 de ani) a adus victoria noii sale echipe in meciul cu Cruz Azul (2-1) din Leagues Cup, o competiție la care participa echipele din SUA și Mexic. Noaptea trecuta, Lionel Messi a jucat pentru prima data in tricoul lui Inter Miami. Și ce debut a fost! Argentinianul…

- Jordi Alba a fost prezentat oficial de Inter Miami si a devenit din nou coleg cu Leo Messi. Echipa lui David Beckham a dat, astfel, a treia lovitura a verii pe piata transferurilor. Dupa ce i-a adus pe Lionel Messi si Sergio Busquets, Inter Miami a anuntat si transferul lui Jordi Alba. Jordi Alba s-a…

- Jordi Alba, 34 de ani, vine și el in MLS, la echipa din Miami unde ii va regasi pe Lionel Messi (36 de ani) și Sergio Busquets (35). Proprietarul lui Inter a confirmat transferul. Prezentați marți, pe stadionul din Fort Lauderdale, Florida, in fața a 18.000 de spectatori, Leo Messi și Sergio Busquets…