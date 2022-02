BOR: Știrea că Biserica nu ar plăti impozite este falsă Biroul de presa al BOR precizeaza, miercuri, intr-un comunicat de presa, ca Biserica Ortodoxa, ca orice alt cult religios din Romania, platește impozite conform legii, iar știrea ca Biserica nu ar plati impozite este falsa. Comunicatul BOR vine ca reacție „intrucat se vehiculeaza in ultimul timp tema impozitarii Bisericii, ca și cum aceasta impreuna cu toate celelalte culte religioase din Romania nu ar plati impozite”. „In esența este vorba despre raportul stat – culte religioase, nu doar despre raportul stat – BOR. Acest raport este perfect fundamentat constituțional. Biserica Ortodoxa, ca orice… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

