Statele Unite au acuzat luni autoritatile irakiene ca nu au facut ce era necesar pentru „a proteja” interesele americane, la o zi dupa loviturile americane care au suscitat indignare in Irak, informeaza AFP. „Am prevenit guvernul irakian in repetate randuri si am impartasit informatii pentru a incerca sa actionam impreuna cu acesta pentru a-si asuma responsabilitatea de a ne proteja in calitate de putere invitata", a declarat la Washington un oficial cu rang inalt din Departamentul de Stat al SUA.

