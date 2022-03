Momentul in care o racheta ruseasca lovește cladirea administrativa din orașul ucrainean Nikolaev este surprins de o camera de supraveghere. Cel puțin șapte persoane au fost ucise in atacul asupra cladirii administrației regionale din Nikolaev, a precizat, marți, președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Ulterior, canalul de Telegram al biroului regional de presa Nikolaev a spus ca […] The post Bombardament surprins live appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .