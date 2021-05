BOMBĂ: Japonia interzice donarea și transferul de sânge celor vaccinați anti-COVID 19 In cursul zilei de azi, Japonia a luat o decizie unica in lume, devenind prima țara de pe mapamond care introduce interdicții pentru cei vaccinați, adica interzice donarea și transferul de sange. Pe site-ul Societații de Cruce Roșie din Japonia s-a anunțat ca donarea de sange de catre persoanele vaccinate este o chestiune ce se afla in analiza la nivelul tuturor departamentelor de analiza și a laboratoarelor sanguine din subordinea sa, iar pana la clarificarea situației se sisteaza donarea de sange de catre cei vaccinați anti-Covid-19. „Dorim sa exprimam recunoștința noastra sincera pentru ințelegerea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seful Sectiei de Boli Infectioase a Spitalului „Victor Babes” din Timisoara, medicul Virgil Musta, a declarat marți ca regulile de preventie impotriva Covid-19 trebuie pastrate inclusiv de cei vaccinati, cel puțin pana in momentul in care se va ajunge la imunizarea colectiva. „Trebuie sa respectam in…

- Turistii americani urmeaza sa fie primiți in Uniunea Europeana in lunile urmatoare, cu conditia sa fie vaccinati impotriva Covid-19, a spus presedinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen intr-un interviu acordat cotidianului american New York Times . „Americanii, din cate stim, folosesc vaccinuri…

- Din cauza raspandirii masive a coronavirusului in intreaga lume, anularea Jocurilor Olimpice de la Tokyo ramane in continuare o optiune. „Ar trebui sa anulam Jocurile fara ezitare, daca nu mai este posibil” ca acestea sa fie organizate in aceasta vara, a declarat Toshihiro Nikai, intr-un interviu acordat…

- De asemenea, acestea pot dona și sange sau trombocite dupa vaccinarea anti COVID-19, spun reprezentanții Ministerului Sanatații. O persoana vaccinata poate dona daca nu sufera de boli acute sau cronice, care o pot exclude de la donare, temporar sau permanent. Pentru vaccinurile anti COVID-19 aprobate…

- Autoritațile germane au decis ca persoanele cu varsta sub 60 de ani care au fost vaccinate anti-Covid cu o doza de AstraZeneca sa fie vaccinate la rapel cu o doza dintr-un alt vaccin. In 30 martie, Germania a decis restricționarea utilizarii vaccinului AstraZeneca - doar persoanele cu varste peste 60…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, susține ca vaccinarea nu este obligatorie, insa ține și de responsabilitate, fiindca este singura soluție pentru a reveni la normalitatea dinainte de pandemia de coronavirus. El a atras atenția ca parinții pun presiune ca profesorii care vor preda in școli sa o faca…

- Numarul donatorilor de sange a scazut semnificativ in toata tara, de cand a inceput pandemia. Centrele de transfuzie reusesc sa ii mobilizeze pe oameni doar prin intermediul campaniilor de constientizare.

- Centrul american de prevenire si lupta impotriva bolilor (CDC) a anuntat ca pana acum a fost vaccinata complet impotriva coronavirusului 16,7 la suta din populatia adulta. Acest lucru presupune faptul ca unul din sase adulti a primit ambele doze de ser Pfizer, Moderna sau vaccinul Johnson & Johnson.…