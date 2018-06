BOMBĂ ÎN SHOWBIZ. S-au căsătorit în secret, nunta a avut loc pe 13 iunie FOTO Nunta celor doi a avut loc pe 13 iunie, dar abia acum s-a aflat. Cei doi au vrut sa traiasca acest eveniment intr-un cadru intim, așa ca nu au facut mare tam-tam pe seama nunții. „Multa fericire, Emilia si Nick! / Casa de piatra, frumosilor / Va pup, felicitari! / Sa aveti parte de intelegere si iubire / Casa de piatra, sunteti minunati / Casa de piatra, sa fiti mereu iubiti", au scris oamenii in dreptul unei fotografii postate de cei doi. Ce mai fac foștii concurenți de la Mireasa pentru fiul meu? Elly și Cristian sunt tot impreuna, iar Lavinia a devenit mama Au aparut… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

