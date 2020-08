Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat pe Facebook ca a avut o intalnire joi cu Dan Cristian Popescu, care si-a anuntat tot astazi candidatura la Primaria Sectorului 2, chiar daca nu este sustinut de catre PNL. Ea a precizat ca acesta i-a prezentat proiectele si planurile pe care le…

- ALEGERI LOCALE 2020. Decizia privind o posibila candidatura a lui Dan Cristian Popescu pentru Primaria Capitalei ar putea fi anuntata maine, cand e luata decizia finala. De altfel, viceprimarul Sectorului 2 are programata o conferinta de presa. ALEGERI 2020. Vasile Dincu cere amanarea scrutinului:…

- Brigitte Sfat a anunțat ca va face parte din echipa viceprimarului PNL din sectorul 2 al Capitalei, Dan Cristian Popescu, care le este și un bun prieten ei și soțului sau. "Va anunt cu bucurie ca ne-am alaturat echipei viceprimarului sector 2, Dan Cristian Popescu. Cristian este un prieten…

- O solicitare in acest sens a fost transmisa Prefecturii Municipiului București de președintele PSD, Marcel Ciolacu. Solicitarea este motivata pe faptul ca Robert Negoița a anunțat ieri ca s-a inscris și a devenit președintele Partidului București 2020 (PB2020) și ca prin urmare a parasit partidului…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat inceperea lucrarilor de foraj la coloanele pasajului Doamna Ghica, acestea fiind programate sa fie finalizate pana la toamna "Au inceput...

- Liderul PSD nu exclude o candidatura din partea social-democraților la primaria sectorului 2 a viceprimarului PNL, Dan Cristian Popescu, și are un mesaj clar pentru organizația locala a social-democraților in cazul in care aceasta se va opune.Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat sambata, pentru…

- Viceprimarul PNL al sectorului 2 al Capitalei, Dan Cristian Popescu, ar urma sa candideze la alegerile locale din toamna din partea PSD, au declarat pentru HotNews.ro surse politice. Aceleași surse au declarat ca s-a ajuns în acesta situație în condițiile în care ministrul Educației,…

- „Avem 7.768 de bucureșteni care s-au inscris in proiectul nostru de testare. (…) Primaria deconecteaza suma de 200 de lei catre clinica care va realiza aceste teste”, a spus primarul Capitalei, Gabriela Firea . In prima etapa vor fi facute 11.000 de teste, a doua etapa va incepe chiar cand se va incheia…