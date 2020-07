Stiri pe aceeasi tema

- Schimbare de macaz pentru candidatul la primaria unei comune din județul Timiș. Fratele președintelui PSD Timiș, Alfred Simonis, iși anunța candidatura independenta la Primaria Moșnița, dupa ce, in urma cu doua saptamani, fusese asumat de Pro Romania. Intr-o postare publicata pe Facebook și adresata…

- Gerald Simonis, fratele liderului PSD Timis, Alfred Simonis, a decis sa candideze ca independent la alegerile pentru Primaria Mosnita Noua. Initial a fost candidatul Pro Romania pentru aceata functie, ulterior primind si sprijinul ALDE. Surpriza mare la Mosnita Noua. Candidatul Pro Romania la Primaria…

- Creatorul de moda Catalin Botezatu a spus la Antena 3 ca ar fi tentat sa intre in politica. „Mi-as dori la batranete sa ma retrag intr-o tara straina, sa fiu ambasador al unei țari, sa reprezint Romania, cu multa responsabiliatte si corectitudine. As intra si in politica, daca lucrurile s-ar schimba,…

- Acum un an, Selly aparea pe coperta Revistei Capital și povestea despre planurile lui de viitor. Spunea ca peste 10 ani se vede activand tot in online și ca televiziunea l-a fascinat de mic. Prezent in emisiunea lui Mihai Gadea, acesta a primit oferta de a se alatura Antena3 cu un proiect media,…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat ca este nevoie de o decizie politica pentru mentinerea sau ridicarea starii de alerta si a atras atentia asupra cresterii numarului cazuri de COVID-19."In opinia mea, trebuie pastrata o parghie administrativa care sa poata…

- Președintele PSD Timis, Alfred Simonis, il critica pe președintele Klaus Iohannis fiindca nu a promulgat legea inițiata de PSD și care impune celebrarea in Romania pe 4 iunie a Zilei Trianon. Sef al Grupului PSD din Camera Deputatilor, Simonis ii solicita presedintelui sa promulge “de indata” legea…

- Realizatorul emisiunii "In Gura Presei", de la Antena 3, a comentat afirmatiile colegului sau de trust, Mihai Bendeac, potrivit carora el si familia sa ar fi fost infectati cu coronavirus. "Pe bune? A fost testat? Cum de n-a ajuns la spitalele-puscarie? A fost o exceptie ca o reverenta (penala)…

- Delia Matache si Razvan Munteanu au decis sa incheie colaborarea cu Global Records și Lucian Ștefan, fostul iubit al Innei și cel care manageria casa de discuri. Timp de mai bine de patru ani au lucrat impreuna și au lansat hit dupa hit, iar perspectivele de creștere a companiei era una foarte mare.…