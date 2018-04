Stiri pe aceeasi tema

- AS Roma s-a calificat surprinzator în semifinalele Ligii Campionilor, marti seara, dupa ce a învins-o pe FC Barcelona cu scorul de 3-0, pe Stadio Olimpico, în mansa secunda a sferturilor de finala.

- Marti, Real Madrid s-a impus categoric la Torino, in reeditarea finalei de anul trecut, scor 3-0. In celalalt meci, Bayern a triumfat la Sevilla, scor 2-1, dupa ce ibericii au deschis scorul. Miercuri, Barcelona - AS Roma, 4-1, (De Rossi-aut. 39, Manolas-aut. 55, Pique 59, Suarez 87; Dzeko 80), scrie…

- BARCELONA - AS ROMA LIVE VIDEO ONLINE 2018 CHAMPIONS LEAGUE, TELEKOM SPORT STREAMING: FC Barcelona si AS Roma se intalnesc in prima mansa a sferturilor de finala din Liga Campionilor. Meciul va fi miercuri, de la ora 21:45, in direct la Telekom Sport. FC Barcelona e aproape campioana a Spaniei,…

- Ernesto Valverde, antrenorul echipei FC Barcelona, a laudat personalitatea atacantului argentinian Lionel Messi, autorul unei duble in partida cu Chelsea Londra (3-0), disputata miercuri pe Camp Nou, in mansa secunda a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, afirmand ca "este in top". …

- Echipa engleza de fotbal Manchester City s-a calificat fara emotii in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, miercuri seara, desi a fost invinsa surprinzator acasa de FC Basel cu scorul de 2-1, in mansa secunda a optimilor. City, care castigase prima mansa cu 4-0, a deschis…

- Rezultatele inregistrate in meciurile din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal: Marti 13 februarie FC Basel - Manchester City 0-4 Juventus Torino - Tottenham Hotspur 2-2 Miercuri 14 februarie FC Porto - Liverpool 0-5 Real Madrid…