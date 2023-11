Stiri pe aceeasi tema

- "Majorarea pensiilor este o prioritate și o responsabilitate pentru Guvern. Oamenii care au muncit din greu zeci de ani TREBUIE sa primeasca sprijinul pe care il merita și de care au nevoie. Tot o responsabilitate este sa ne asiguram ca acest proces se desfașoara in mod corect. Sa ne respectam promisiunile,…

- Majorarea pensiilor este o prioritate și o responsabilitate pentru Guvern, arata ministrul Finantelor. Marcel Bolos se declara amuzat de felul in care a fost surprins intr-o imagine, la Guvern, cand a vazut ca se vorbește de majorarea pensiilor fara sa se

- Marcel Boloș a scris joi seara, pe Facebook, ca „majorarea pensiilor este o prioritate și o responsabilitate pentru Guvern”. „Oamenii care au muncit din greu zeci de ani trebuie sa primeasca sprijinul pe care il merita”, a scris ministrul. In postare, Boloș a spus ca s-a „amuzat” de felul in care a…

- Creșterea pensiilor e o promisiune frumoasa, insa Romania nu are bani pentru asta, așa susține economistul Cristian Paun. Ședința Guvernului de astazi a fost amanata de doua ori dupa ce ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a refuzat sa semneze proiectul privind majorarea pensiilor de la 1 ianuarie 2024.Cristian…

- 410.000 de copii provenind din medii dezavantajate vor beneficia de acest sprijin in fiecare an școlar, pana in 2027, pentru achiziționarea de rechizite și articole de vestimentatie necesare frecventarii scolii si gradinitei. Guvernul a adoptat o ordonanța de urgența in aceasta saptamana care stabilește…

- Pensii 2024 | Marcel Boloș: „Am luat in calcul o creștere a pensiilor cu aproximativ 14%” Pensii 2024 | Marcel Boloș: „Am luat in calcul o creștere a pensiilor cu aproximativ 14%” In cursul acestei saptamani, incepand de la premierul Marcel Ciolacu și pana la ministrul Proiectelor Europene și ministru…

- Angajamentul pe care ni l-am luat in Guvern sunt ca toate jaloanele si tintele aferente Cererii de plata 3 sa fie gata la 15 octombrie, a spus Ministrul Fondurilor Europene, Adrian Caciu. Neindeplinirea acestui jalon ar fi, potrivit oficialului, un esec, iar pierderea este estimata la 1,4 miliarde de…

- Scandalul ”spontan” de la Ministerul de Finanțe a fost pornit de o mana de oameni din cadrul direcției juridice, exact cea cu atribuții in avizarea viitoarei ordonanțe referitoare la masurile fiscale. Surse din minister spun ca unii funcționari din acea direcție ar fi cerut ministrului Boloș transferul…