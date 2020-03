Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana va oferi un sprijin financiar in valoare de pana la 80 de milioane de euro catre CureVac, un dezvoltator de vaccinuri inovatoare din Tubingen, Germania, pentru a intensifica dezvoltarea si productia unui vaccin impotriva COVID-19. Presedinta Comisiei, Ursula von der Leyen, si comisarul…

- Consiliul Directorilor Executivi ai Fondului Monetar International a aprobat joi eliberarea unei transe de imprumut in valoare de 14,4 milioane DST (drepturi speciale de tragere), aproximativ 20 milioane de dolari SUA, dupa ce a discutat si aprobat raportul echipei de experti ai FMI care a efectuat…

- Riscul de decomitere pentru anul 2019, in valoare de 557 milioane de euro, a fost eliminat pana la ultimul cent si am reusit sa trimitem la Comisia Europeana declaratii de un miliard de euro, a declarat, miercuri, la audierile din comisiile reunite de specialitate din Parlament, ministrul propus…

- Guvernul a aprobat, joi, 10 apeluri de proiecte pentru Programul Operational Capital Uman, in suma totala de 250 de milioane de euro, a anuntat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos. El a precizat, la finalul sedintei Guvernului, ca doua apeluri de proiecte, in valoare de 60 de milioane de euro,…

- Guvernul a aprobat, joi, 10 apeluri de proiecte pentru Programul Operational Capital Uman, in suma totala de 250 de milioane de euro, a anuntat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos. El a precizat, la finalul sedintei Guvernului, ca doua apeluri de proiecte, in valoare de 60 de milioane de euro,…

- Ministrul interimar al Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a anuntat, joi, in sedinta de guvern, ca ministerul are in pregatire 10 apeluri de proiecte, care urmeaza sa fie lansate in perioada februarie-martie 2020, cu o valoare totala de 250 de milioane de euro."Sunt, in momentul de fata, 10…

- Ministrul interimar al Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a anuntat, joi, in sedinta de guvern, ca ministerul are in pregatire 10 apeluri de proiecte, care urmeaza sa fie lansate in perioada februarie-martie 2020, cu o valoare totala de 250 de milioane de euro. "Sunt, in momentul de fata, 10 apeluri…

- Vicepremierul interimar Raluca Turcan a anuntat vineri ca Guvernul pregateste un proiect european din fonduri nerambursabile pentru modernizarea Institutului "Cantacuzino", pentru reluarea productiei de vaccin si dezvoltarea de noi produse farmaceutice. "150 de milioane de euro, bani europeni, pentru…