Bolnavii COVID asimptomatici nu infectează. STUDIU COMPLEX Primul si cel mai amplu studiu legat de cat gradul de contagiune al bolnavilor de COVID asimptomatici arata ca aceștia nu transmit boala. Cercetatorii chinezi au ținut o persoana testata pozitiv pentru noul coronavirus, dar asimptomatica, sa stea langa alte 455 de persoane, dintre care 25% cu afectiuni cardiovasculare. Specialistii i-au supravegheat atent timp de […] The post Bolnavii COVID asimptomatici nu infecteaza. STUDIU COMPLEX appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

