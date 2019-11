Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul interimar din Bolivia l-a acuzat vineri pe fostul președinte Evo Morale, aflat in exil in Mexic, de "rebeliune și terorism", pentru ca și-a incitat partizanii sa creeze blocaje in jurul orașului La Paz, relateaza AFP.

- Cel puțin trei persoane au murit marți seara in Bolivia in urma unor confruntari dintre susținatori ai fostului președinte al țarii, Evo Morales și forțele de ordine, a anunțat Avocatul Poporului din Bolivia, citat de site-ul agenției de presa DPA, potrivit Mediafax.De asemenea, alte 30 de…

- Autoritatile boliviene nu au confirmat niciun deces in urma acestor violente, limitandu-se sa anunte circa o suta de arestari. Media au informat la randul lor privind un bilant de opt raniti.Comisia interamericana a drepturilor omului a confirmat totusi cele cinci decese, precum si un numar…

- Președintele interimar al Boliviei, Jeanine Anez, a declarat joi ca fostul președinte al țarii, Evo Morales, care a demisionat și a primit azil politic in Mexic, nu va putea candida in cadrul viitoarelor alegeri prezidențiale, informeaza Reuters preluat de mediafax.Anez, in varsta de 52 de…

- Departamentul de Stat al SUA a ordonat membrilor familiilor angajatilor guvernului american sa paraseasca Bolivia și a autorizat plecarea personalului diplomatic neesențial, din cauza protestelor și confruntarilor violente ce s-au extins in toata tara, dupa ce politicianul de opoziție, Jeanine Anez,…

- Al doilea vicepresedinte al Senatului, Jeanine Anez, s-a proclamat marti presedinte interimar al Boliviei, in pofida lipsei cvorumului in Parlament, motivand ca este "necesar sa se creeze un climat de pace sociala" intr-o tara zguduita de o profunda criza politica, relateaza AFP. Fostul presedinte,…

- Sute de bolivieni au umplut duminica piata Murillo din La Paz, din fata palatului prezidential, pentru a sarbatori demisia lui Evo Morales, care a condus tara timp de aproape 14 ani, relateaza AFP. "Acesta este singurul meu drapel", striga un tanar manifestant care agita steagul rosu,…

- Ministrul mexican de externe Marcelo Ebrard a declarat, duminica, ca 20 de membri ai guvernului si ai parlamentului boliviene au fost primiti in ambasada sa din La Paz si i-a oferit azil si presedintelui demisionar Evo Morales, relateaza DPA si AFP. "Mexicul, in conformitate cu traditia sa de a oferi…