- Un judecator peruan a respins joi cererea de plasare in detentie preventiva a fostului presedinte Martin Vizcarra, in cadrul unei anchete pentru coruptie, pe vremea cand era guvernator al regiunii Moquegua din sudul Peru, in 2014, informeaza vineri AFP. "Respingem cererea de detentie preventiva prezentata…

- Fostul președinte polonez Lech Walesa, simbol al luptei anticomuniste din Polonia anilor 1980, a postat duminica pe Facebook un mesaj video ingrijorator despre starea sa de sanatate in care anunta ca se interneaza in spital și sugereaza ca ar putea fi ultima data cind se mai poate adresa simpatizanților…

- Procuratura boliviana a ordonat vineri arestarea fostei presedinte interimare Jeanine Anez si a mai multor ministri din executivul sau pentru rebeliune si terorism ca parte a unei anchete privind o presupusa lovitura de stat impotriva fostului presedinte Evo Morales, informeaza AFP. Jeanine Anez a postat…

- Giovanni Cobolli (76 de ani), președinte la Juventus intre 2006 și 2009, este ultimul care se alatura listei criticilor lui Cristiano Ronaldo (36) dupa eliminarea torinezilor din Liga Campionilor in fața lui FC Porto. Dupa 2-1 pentru FC Porto in tur și 3-2 in retur, la Torino, Juventus a parasit Liga…

- O pacienta cu COVID-19 trimisa la peste 200 de kilometri, in cautarea unui loc la ATI, a decedat in seara de marti, 17 februarie, intr-un accident rutier. O ambulanta s-a rasturnat, iar pacienta intubata (75 de ani) a murit pe loc. Medicul care o insotea a fost grav ranit.

- Faptul ca Donald Trump nu a participat la ceremonia de investire a lui Joe Biden a creat un precedent unic in istoria SUA și, in același timp, o problema de protocol și securitate referitoare la transferul codurilor nucleare de la un președinte la altul. Ultima oara cind un președinte a refuzat sa participe…

- Donald Trump este primul președinte, din 1992 incoace, care rateaza al doilea mandat. Atunci, tot un președinte republican, George Bush senior, pierdea in fața tanarului și carismaticului Bill Clinton.