Specialiștii avertizeaza ca scaderea ratelor de vaccinare in copilarie, schimbarile de comportament și obiceiurile alimentare sau schimbarile climatice au contribuit la revenirea acestor bolil periculoase. In plus, bacteriile ar fi devenit din ce in ce mai rezistente la antibiotice.RujeolaRujeola este una dintre cele mai contagioase boli umane. A aparut in epidemii la fiecare doi-trei ani și provoca peste 2 milioane de decese. Acest lucru s-a schimbat cand a fost dezvoltat un vaccin, in 1963. Dar pentru ca boala este contagioasa, imunitatea in comunitați ar trebui sa fie de 95%. Dar pentru ca…