- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat, joi, intr-o vizita efectuata in judetul Dambovita, ca pana acum turismul in Romania a mers, de multe ori, din inertie, chiar ''dupa ureche'', si a subliniat importanta realizarii unei strategii in acest domeniu. ''Este primordial…

- Ministrul Turismului, Bogdan Gheorghe Trif, a declarat joi, la Pestera, ca proiectul de realizare a unei partii de schi in zona montana a judetului Dambovita are sprijin de la minister si va primi finantare, dupa ce vor fi depuse documentatiile necesare. ''In zona Padina Pestera…

- Ministrul Turismului, Bogdan Gheorghe Trif, va aefctua, joi, o vizita de lucru in judetul Dambovita. La ora 09:30, ministrul se va intalni, la sediul CJD, cu parlamentarii, primarii si operatorii din industria de profil, dupa care va merge la mai multe obiective turistice din municipiul Targoviste.

- Strategia turismului in Romania ar putea fi realizata pana la finalul anului, ca urmare a unui contract cu experti ai Bancii Mondiale, a declarat, joi, ministrul Turismului, Bogdan Trif, la conferinta „Connecting Europe through Innovation".

- Drumul vinului, care leaga Romania de Republica Moldova, va fi finalizat pana la sfarsitul anului, estimeaza ministrul Turismului, Bogdan Trif. Proiectul face parte dintr-un acord de cooperare intre cele doua tari, prin care vor fi lansate, de asemenea, pachete turistice comune. Saptamana viitoare,…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat la inceputul acestei saptamani ca, din 2 mai, va incepe distribuirea voucherelor de vacanta pentru angajații din instituțiile publice. Ministrul sustine ca tichetele de vacanța (voucherele) reprezinta un ajutor important atat pentru oameni, dar si pentru…

- Ministrul Turismului, Bogdan Gheorghe Trif a anuntat la Constanta ca va fi creat un grup de lucru care va fi compus din autoritati locale, reprezentanti ai Ministerului Turismului care vor indruma si consilia agentii economici. Avem unitati hoteliere bine puse la punct. Avem unitati de alimentara publica…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a semnat un ordin prin care le permite dezvoltatorilor sa construiasca pensiuni in Delta Dunarii chiar si pe terenuri de numai 200 de metri, in conditiile in care, pana acum, acestia putea construi doar daca aveau cel putin 1.000 de metri de teren. "Noua…