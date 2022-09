Camera Deputaților va lua decizia finala in privința modificarilor legislative propuse pentru creșterea sancțiunilor ce pot fi aplicate persoanelor fizice sau firmelor care abandoneaza deșeurile menajere, din construcții sau deșeurile periculoase in zone neamenajate in acest scop. Astfel, saptamana trecuta, Comisia pentru administrație publica și amenajarea teritoriului, al carei secretar este parlamentarul de Prahova Bogdan Toader, a dat aviz favorabil pentru schimbarea legislației. Bogdan Toader, deputat PSD de Prahova: ”Vehiculele folosite la descarcarea și abandonarea deșeurilor in spații…