Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul cultural artistic “Seri de Teatru și Muzica la Pontul Euxin”, la a V-a ediție, revine la Constanța cu cinci noua nopți de reprezentații artistice, in perioada 19 august – 3 septembrie, transmit organizatorii intr-un comunicat de presa. Proiectul realizat de Asociația culturala pentru tineri…

- Germanii devin din ce in ce mai sedentari, fapt care poate avea grave riscuri pentru sanatate, conform unui studiu realizat de Universitatea de Educatie Fizica din Koln si de serviciul german de asigurari de sanatate DKV si publicat luni.

- El a mai anuntat ca noul Plan Urbanistic General (PUG) al Capitalei va fi pus in dezbatere publica pana la finalul anului, pentru a fi aplicat din 2024, si va include proiectul unui port care sa faca legatura cu Dunarea, precum si un nou aeroport. Viceprimarul Horia Tomescu a aratat ca desi se ”vantura”…

- Bucureștiul ar putea sa fie reorganizat in 61 de cartiere, sa aiba legatura cu un port și sa dispuna de un aeroport in partea de sud. Nu sunt simple vorbe, ci așa prevede noul Plan Urbanistic General (PUG) pus in dezbatere publica de Primaria Generala a Capitalei (PMB). Cartierele actuale iși pastreaza…