Stiri pe aceeasi tema

- Ploua cu desparțiri la inceput de an! Dupa o relație de 10 ani, dintre care patru de mariaj, Francisca Dulceanu, cea supranumita Kardashian de Romania, a divorțat de cel care i-a fost partener de viața, Bogdan Lațescu. Zilele trecute, invitata in emisiunea „La Maruța” de la PRO TV, bruneta a vorbit…

- Dupa ce Francisca a aparut in emisiunea lui Catalin Maruța și a anunțat ca a divorțat de soțul ei, Bogdan Lațescu, acesta a acordat un interviu pentru Fanatik, in care a vorbit despre motivele separarii. Spune ca totul a decurs treptat și ca artista a pus cariera pe primul loc, nu familia. „Noi am divorțat…

- Dupa o relație de 10 ani, dintre care 4 de casatorie, Francisca Dulceanu a divorțat de soțul ei, Bogdan Lațescu. Invitata in emisiunea „La Maruța” de la Pro TV, vedeta a vorbit despre separarea de partener, pe care l-a și laudat, chiar daca nu mai formeaza un cuplu. Cu zambetul pe buze, Francisca a…

- Desparțire in showbiz-ul romanesc! Francisca și Bogdan Lațescu au pus capat unei relații de 10 ani, iar cei doi au decis sa mearga pe drumuri separate. Anunțul a fost facut de artista pe rețelele de socializare, acolo unde a marturisit detalii despre acest subiect, dar și cat de dificil i-a fost sa…

- Ținand cont de faptul ca acolo se afla și parinții lui Miles, este foarte posibil ca escapada celor doi sa fie pusa pe seama trecerii relației la nivelul urmator. N-ați ințeles inca? Pe romanește, ca Francisca sa-i cunoasca pe posibilii viitori socrii. Bun! Sursa citata mai informeaza ca amorezii ar…

- Semifinala celui de-al 18-lea sezon Te cunosc de undeva! se anunta a fi una cu mari emotii pentru cele 7 cupluri de artisti #NascutiPentruSpectacol care lupta pentru un loc in marea finala a show-ului. De data aceasta, pe langa votul juriului si cele 5 p

- Francisca și soțul ei, Bogdan Lațescu, au decis sa mearga pe drumuri separate, dupa patru ani de casnicie, iar in presa au aparut zvonuri precum ca Francisca și-a gasit liniștea in brațele lui Tj Miles. Influencerul a oferit primele declarații in exclusivitate la Antena Stars despre relația pe care…