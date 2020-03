Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus a inceput sa-și faca resimțite efectele negative și in mediul de afaceri din județul Bacau. Potrivit datelor obținute de catre conducerea Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Bacau din REVISAL (registrul general de evidența a salariaților), de la nivel național, in perioada…

- Grupul german Draxlmaier a decis sa suspende in mare parte activitatea fabricilor locale din Timisoara, Hunedoara, Satu Mare, Pitesti si Brasov, pe fondul masurilor legate de prevenirea raspandirii virusului COVID-19 si in contextul reducerii activitatii clientilor din piata auto, anunța Ziarul Financiar.…

- Jumatate din cei 129 de angajați ai Aeroportului Iași vor intra in șomaj tehnic, a anunțat luni, directorul aerogarii, Catalin Bulgariu, pierderile inregistrare in aceasta luna fiind de șase milioane de lei.”Acum organizam turele pentru ca aeroportul Iasi trebuie sa ramana deschis. Dar jumatate din…

- In Romania s-a instituit stare de urgența pentru 30 de zile și prin ordonanța militara s-a decis ca rezidenții, studenții și elevii la medicina / postliceala sa fie chemați la ordin pentru repartizare in epidemia de coronavirus.In timp ce Guvernul are nevoie de toate cadrele medicale, Spitalul…

- Primii angajați in construcții aduși din India și-au inceput activitatea pe șantierele Metropolitan AG in primele luni din 2019, iar acum, dupa un an, numarul lor a ajuns la 250, potrivit reprezentanților companiei de construcții, care subliniaza ca...

- Automobile Dacia, cea mai mare companie din Romania, va opri incepand de joi productia la uzina de la Mioveni, ca masura preventiva in conditiile epidemiei de coronavirus. De joi de la ora 12 pana pe data de 5 aprilie uzina Dacia isi inceteaza activitatea, ca masura preventiva. La Dacia nu exista niciun…

- Uzina Dacia din Mioveni oprește producția pana pe 5 aprilie! Peste 13.500 de angajați intra in șomaj tehnic. Ion Iordache, vicepreședintele Sindicatului Automobile Dacia, a anunțat ca uzina Dacia se inchide temporar de joi, 18 martie, pana pe 5 aprilie. Salariații vor fi platiți, conform contractului…