- Ministrul Bogdan Aurescu participa, luni, la reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, care are loc la Bruxelles, printre temele de discutie fiind strategia UE de distribuire a vaccinurilor catre state terte, cazul Navalnii, perspectivele de consolidare a relatiilor transatlantice,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis va participa la reuniunea Consiliului European care va avea loc in perioada 10-11 decembrie, la Bruxelles, Regatul Belgiei. In pregatirea acestei intalniri, Președintele Klaus Iohannis a avut marți, 8 decembrie, o convorbire telefonica cu Președintele Consiliului…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a participat, marti, la cea de-a 23-a reuniune ministeriala a statelor membre ale Uniunii Europene si a statelor membre ale Asociatiei Natiunilor din Sud-Estul Asiei (ASEAN), context in care a subliniat importanta cooperarii dintre UE si ASEAN pentru a face fata…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, participa, marti si miercuri, la reuniunea ministrilor afacerilor externe ai statelor membre NATO. Printre temele de discutie se numara securitatea in zona Marii Negre, iar Aurescu va sublinia necesitatea continuarii eforturilor pentru consolidarea posturii si prezentei…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va participa, joi, la reuniunea informala a ministrilor Afacerilor Externe din statele membre ale Uniunii Europene, care se va desfasura in format videoconferinta. Potrivit unui comunicat MAE, in cadrul reuniunii, la afaceri curente, ministrii…

- O alta zi cu aproape 10.000 de noi infectari in Romania, iar 362 dintre acestea au fost inregistrate in Timiș. Ramane mare și numarul persoanelor infectate cu coronavirus care au decedat in ultimele 24 de ore: 130 in toata țara, cinci dintre ele in cel mai vestic județ al țarii.

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, și-a exprimat solidaritatea cu Turcia și Grecia, dupa cutremurul care a avut loc, vineri, in Marea Egee, in urma caruia au murit peste 14 oameni și alte sute au suferit...