- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va participa luni, la Bruxelles, la reuniunea sefilor diplomatiilor din statele membre UE, pe agenda aflandu-se situatia europeana de securitate, precum si evolutiile din Libia, Siria, Mali, Sudan si regiunea Indo-Pacific, a informat, duminica, MAE.…

- Jen Psaki, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, a evocat, marți, o „situatie extrem de periculoasa in acest moment", precizand ca Rusia ar putea lansa un atac in orice moment asupra Ucrainei, relateaza Reuters, citata de Digi 24.„Suntem intr-un stadiu in care Rusia poate lansa in orice moment un atac…

- O veste alarmanta a venit recent de la Casa Alba privind faptul ca Rusia ar putea ataca Ucraina pe neașteptate oricand. Rusia ar putea lansa un atac in orice moment asupra Ucraina, a declarat marti purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, care a evocat o „situatie extrem de periculoasa”, relateaza…

- ​Secretarul de Stat american Antony Blinken efectueaza marti o vizita în Ucraina, pentru a afisa astfel sustinerea Statelor Unite pentru Kiev pe fondul unor temeri cu privire la o invazie a Rusiei, anunta într-un comunicat Departamentul de Stat american, citat de CNN. Blinken, care…

- Rusia continua consolidarea militara la frontiera, facand ca riscul unui conflict in Ucraina sa devina unul „real” in condițiile unui posibil eșec al diplomației, a avertizat vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la finalul unei reuniuni prin videoconferinta cu ministrii de Externe ai…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat vineri, 7 ianuarie 2022, la reuniunea extraordinara a miniștrilor de externe din statele NATO dedicata pregatirii reuniunii Consiliului NATO-Rusia din data de 12 ianuarie 2022.Cu acest prilej, miniștrii aliați de externe au discutat aprofundat…

- Regatul Unit si SUA si-au exprimat din nou ingrijorarea in legatura cu actiunile militare ale Rusiei langa zona de frontiera cu Ucraina, informeaza sambata dpa. In cadrul unor discutii in marja reuniunii tarilor din G7 (Germania, Canada, Statele Unite, Franta, Italia, Japonia si Regatul Unit) care…

- Șefii diplomației americane și franceze, Antony Blinken și Jean-Yves Le Drian, au discutat despre „activitatea militara rusa ingrijoratoare” in Ucraina, dupa desfașurarea trupelor ruse la granița cu aceasta țara. Ei s-au bazat pe „rapoarte despre activitați militare ingrijoratoare ale Rusiei in și in…