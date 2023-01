Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a avut intalniri, cu prilejul participarii la cea de-a 53-a Reuniune Anuala a Forumului Economic Mondial (World Economic Forum - WEF), in Davos-Klosters, Elvetia, cu reprezentanti ai mediului de afaceri, iar discutiile au avut ca tema centrala dezvoltarea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut joi, cu prilejul participarii la cea de-a 53-a Reuniune Anuala a Forumului Economic Mondial (World Economic Forum - WEF), in Davos-Klosters, Elvetia, intrevederi cu reprezentanti ai mediului de afaceri, discutiile vizand, in

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, va participa, pe 19 si 20 ianuarie, la Forumul Economic Mondial („World Economic Forum”) de la Davos-Klosters, in Elvetia, unde va prezenta pozitia Romaniei in privinta evolutiilor geopolitice actuale si rolul-cheie al tarii noastre in zona de importanta strategica…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, luni, o convorbire la telefon cu ministrul spaniol pentru Afaceri Externe, Uniunea Europeana si Cooperare, Jose Manuel Albares Bueno. Potrivit MAE, ministrul Aurescu a abordat cu prioritate subiectul aderarii Romaniei la spatiul Schengen, context…

- Ministrul suedez al Afacerilor Externe a reconfirmat, intr-o conversație telefonica cu Bogdan Aurescu, sprijinul Suediei pentru aderarea Romaniei la spațiul Schengen pe durata președinției suedeze. Potrivit oficialului, Suedia se va implica activ in realizarea acestui obiectiv.

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca, in discutiile pe care le-a avut marti cu omologul portughez Marcelo Rebelo de Sousa, a subliniat importanta actiunii unitare a UE in gestionarea preturilor la energie, respectiv in consolidarea securitatii aprovizionarii cu resurse energetice. Seful statului…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, joi, consultari bilaterale cu omologul sau din Luxemburg, Jean Asselborn, in contextul vizitei efectuate in aceasta țara, context in care cei doi oficiali au vorbit despre aderarea Romaniei la Schengen, situatia de securitate din regiunea Marii Negre…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut astazi, 8 noiembrie 2022, o convorbire telefonica cu ministrul suedez al afacerilor externe, Tobias Billstrom, in contextul preluarii recente de catre demnitarul suedez a acestui portofoliu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…