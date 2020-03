Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a derulat, in contextul evolutiilor legate de gestionarea si prevenirea COVID-19, o serie intreaga de demersuri pe canale diplomatice pentru facilitarea revenirii spre tara a transportatorilor romani de marfa, ramasi blocati pe diferite trasee dinspre Italia spre…

- Miliardarul chinez Jack Ma, cofondator al companiei Alibaba, a promis ca va dona 2 milioane de masti sanitare pentru a fi distribuite in Europa, iar primul transport a ajuns vineri noapte in Belgia.Un avion de marfa in care au fost incarcate 500.000 de masti si alte echipamente medicale, precum…

- Un coridor de tranzit pentru facilitarea circulatiei transporturilor blocate pe diferite trasee si la diverse frontiere s a conturat in urma demersurilor pe canale diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe MAE , in contextul evolutiilor legate de gestionarea si prevenirea COVID 19.In contextul…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, in conformitate cu informațiile transmise de Ambasada Ungariei la București, autoritațile ungare au stabilit traseele rutiere prin care este permisa tranzitarea Ungariei, stațiile la care autovehiculele de orice tip pot fi alimentate, parcarile unde se poate…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, s-a intalnit, joi, la Berlin, cu omologul german, Heiko Maas, si a discutat cu acesta inclusiv despre obiectivul "legitim" al tarii noastre de a adera la spatiul Schengen si despre perspectivele de extindere ale Uniunii Europene. Potrivit Ministerului…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, spune ca Romania indeplineste toate conditiile pentu a intra in programul Visa Waiver, cu exceptia celei referitoare la rata de refuz a cererilor de viza. Aurescu afirma ca se fac eforturi pe de o parte pentru scaderea acestei rate, iar pe de alta parte…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, afirma, referitor la Planul de Pace prezentat de catre presedintele SUA, Donald Trump, privind Procesul de Pace in Orientul Mijlociu, ca orice demers care vizeaza solutionarea conflictului israeliano-palestinian, care este in beneficiul ambelor parti…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut duminica o intrevedere bilaterala cu omologul sau din Japonia, Toshimitsu Motegi, in marja reuniunii ministrilor de externe Asia-Europa (ASEM), de la Madrid, tema principala de discutie fiind pregatirile pentru lansarea, in 2021, a Parteneriatului…