Boeing reia producţia avionului 737 MAX, dar anunţă concedieri masive din cauza efectelor pandemiei Boeing reia productia avionului 737 MAX, dar anunta concedieri masive din cauza efectelor pandemiei Boeing a reluat intr-un ritm redus productia avionului de pasageri 737 MAX - cel mai bine vandut model - la fabrica sa din Renton, Washington, dupa ce oprise productia in ianuarie, in urma accidentelor in care au murit 347 de oameni. Începând din martie 2019, avioanele Boeing 737 MAX au interdicţie de zbor la nivel mondial, după două catastrofe aeriene care au avut loc în decurs de cinci luni şi în care a fost suspectată o funcţionare defectuoasă… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

