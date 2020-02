Stiri pe aceeasi tema

- Politistul britanic insarcinat cu protectia lui David Cameron si-a uitat pistolul si pasaportul sau si al fostului premier britanic in toaleta unui avion, semanand panica, dezvaluie presa britanica, relateaza AFP, citata de Adevarul.Incidentul a avut loc in timpul unui zbor catre Regatul Unit de pe…

- Un pasager a gasit in toaleta unui avion pasaportul fostului premier britanic David Cameron si un pistol incarcat, semnaleaza miercuri presa din Regatul Unit, preluata de Reuters. Obiectele fusesera uitate de bodyguardul lui Cameron. Fostul sef de guvern revenea de la New York la Londra, insotit de…

- Dupa aproape o jumatate de secol in UE, 47 de ani mai exact, si la peste 3 ani de la referendumul – gafa al lui David Cameron, referendumul trebuia sa intareasca drumul european al Marii Britanii si postura conservatorilor pro-europeni, la acea vreme, in 2016 – Regatul Britanic paraseste Uniunea Europeana.

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a promis vineri, imediat dupa Brexit, intarirea relatiilor bilaterale cu Londra, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Vom continua sa intarim relatiile noastre deja puternice, productive si prospere cu Regatul Unit intr-un moment in care ei deschid un nou capitol",…

- Absenta unui acord asupra viitoarei relatii dintre Uniunea Europeana si Londra "ar avea un impact mai puternic asupra Marii Britanii" decat asupra blocului comunitar, a declarat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit AFP. "Daca nu vom putea incheia acordul…

- Odata cu victoria conservatorului Boris Johnson la alegerile din 12 decembrie, divorțul Regatului Unit de Uniunea Europeana la 31 ianuarie 2020 pare evident, potrivit IlSole24, citat de Rador. Insa ce va insemna aceasta schimbare pentru calatori? Cum se va intra in Marea Britanie? De ce documente va…

- Unul dintre barbații care au intervenit vineri seara, in timpul atacului terorist de pe London Bridge, este un criminal condamnat pe viața care, intamplator, chiar in acea zi era intr-o permisie!James Ford, in varsta de 42 de ani, a fost condamnat pe viața in 2004, fara posibilitatea de eliberare in…

- Azi, pe Podul Londrei din capitala Marii Britanii a avut loc un incident catalogat de autoritați drept „terorist”. Un barbat inarmat cu un cuțit a atacat mai multe persoane. Atacatorul a fost imobilizat de catre trecatori și apoi impușcat mortal de polițiști. Un reprezentant al Scotland Yard a anunțat…