Călătorii, la un pas să ardă de vii în tramvai – FOTO

Tramvaiul 1 din Capitală a luat foc, în zona Eroii Revoluției. După observarea incendiului, vatmanul a acționat cu stingătoarele din dotarea tramvaiului The post Călătorii, la un pas să ardă de vii în tramvai – FOTO appeared first on România Liberă . [citeste mai departe]