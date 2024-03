Bode, mărul stricat din ograda PNL In PNL a intrat dihonia, iar cel care i-a deschis ușa este Lucian Bode. Zic gurile rele ca actualul șef de campanie al liberalilor s-ar fi dat total cu PSD și ar avea oareșce interese personale. Național a aflat, insa, ce joc face Bode. Nici vorba de vreun mare interes (in afara de imparțirea banilor […] The post Bode, marul stricat din ograda PNL first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

