- Banii necesari pentru salvarea TAROM, cei 37 de milioane de euro, ar putea veni in trei luni de la Trezorerie si chiar daca nu se aproba salvarea companiei nu se pune problema lichidarii operatorului aerian national, a anuntat, miercuri, ministrul propus pentru portofoliul Transporturilor, Infrastructurii…

- Membrii celor doua comisii de specialitate au admis noul mandat cu 22 de voturi pentru, niciun vot impotriva si 11 abtineri. Lucian Bode a venit cu vești bune la audieri.Primele cinci termoscannere destinate aeroporturilor, utilizate la depistarea simptomelor noului coronavirus, vor sosi in Romania…

- Imi asum inca o data punerea in functiune, cu calatori, a metroului din Drumul Taberei pana la data de 30 iunie 2020, inclusiv statia si Depoul Valea Ialomitei si imi propun finalizarea achizitiei si livrarea in termenul contractual a materialului rulant, respectiv 13 trenuri noi, pana in decembrie…

- Compania TAROM incheie anul 2019 cu pierderi de aproape 200 de milioane de lei, iar in 2020 va trebui sa plateasca avansurile de 15% aferente lui 2019 si 2020 pentru achizitionarea celor cinci aeronave Boeing MAX cu termen de livrare 2023, a declarat, miercuri, ministrul propus pentru portofoliul…

- Voi lamuri astazi, sper pentru totdeauna, ce-i cu gandacul, ce-i cu plopul, cu pestii si cu alte lucruri care stau in calea realizarii acestor obiective de infrastructura, a declarat, miercuri, ministrul propus pentru portofoliul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, la…

- Finantarea in Parteneriat Public-Privat (PPP) a Autostrazii "Unirii" nu este solutia corecta, pentru ca trebuie intai finalizat studiul de fezabilitate pe fonduri europene si ulterior sa mergem catre instrumentele de finantare, a declarat, marti, la Radio Romania Actualitati, ministrul Transporturilor,…

- Constructorul are toate conditiile ca, la sfarsitul lunii mai, trenul sa circule intre Aeroportul Otopeni si Gara de Nord, in vederea inceperii Campionatului European de Fotbal, in caz contrar ne facem de ras, a declarat, joi, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode,…