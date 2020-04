Stiri pe aceeasi tema

- In 2019, festivalul UNTOLD a adus orasului Cluj-Napoca un profit de peste 45 de milioane de euro in doar zile. Acestei sume i se adauga alte 10 milioane de euro castigate in urma Electric Castle și 7,8 milioane de euro in urma TIFF. Conform Mediafax, banii se aduna in fiecare an in urma fondurilor…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat, sambata, ca e puțin probabil ca un festival de anvergura Untold sau Electric Castle sa mai aiba loc la Cluj in acest an.Acesta a precizat ca, deși UNTOLD și Electric Castle nu au fost inca anulate, situația ramane inca destul de incerta, cel puțin…

- „E putin probabil sa mai aiba loc un festival ca Untold, dar subliniez ca autoritatile trebuie sa vina cu masuri ca forma de sprijn pentru aceasta industrie care ofera locuri de munca”, a sustinut primarul Clujului, Emil Boc.

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, anunța ca lucrarile la str. Molnar Piuariu sunt aproape de finalizare.”Am verificat astazi stadiul lucrarilor la str. Molnar Piuariu, proiect cu finanțare europeana ce presupune reamenajarea completa a tronsonului dintre strazile Fabricii de Zahar și Damboviței,…

- Potrivit edilului, autoritațile publice au obligația fața de cetațenii României „sa prezinte fapte, informații certe” cu privire la criza COVID-19 și la implicațiile pe care le are pandemia. De asemenea, autoritațile au obligația sa consulte specialiștii, sa identifice soluții,…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, anunța intr-un interviu la RFI ca au fost deja identificate peste 1.500 de persoane in varsta, care au nevoie de ajutor in perioada carantinei, in contextul coronavirusului. El mai declara ca transportul in comun ramane deschis, potrivit Mediafax.Emil…

- Primaria Sfantu Gheorghe face tot posibilul pentru a preveni raspandirea coronavirusului, astfel ca introduce noi masuri la nivelul orasului. Transportul public se suspenda, se inchid „Piata Rusilor” și locurile de joaca, ajutam persoanele in varsta in cooperare cu organizatii civile, iar cea mai mare…

- Ce masina conduce Emil Boc ? Edilul din Cluj-Napoca nu se fereste sa utilizeze transportul în comun zi de zi sau sa mearga kilometri întregi pe jos. Boc a renuntat în cea mai mare parte la masina personala si detine în garaj un Peugeot 208. E limpede faptul ca din momentul…