- La sarbatoarea Botezului Domnului din 6 ianuarie 2021 credincioșii vor primi, incepand cu ora 7:00, Aghiasma Mare sfințita și imbuteliata in ziua de 5 ianuarie, iar cu Aghiasma Mare din 6 ianuarie vor fi doar binecuvantați prin stropire.„Evenimentele liturgice de la Catedrala Patriarhala, prilejuite…

- Ajunul Bobotezei se serbeaza prin post, deoarece se spune ca cine va posti in ajun de Boboteaza va avea noroc tot anul. The post 5 ianuarie, Ajunul Bobotezei.Tradiții și superstiții first appeared on Partener TV .

- La 6 ianuarie Biserica Ortodoxa praznuieste Botezul Domnului nostru Iisus Hristos sau Boboteaza. Cu acest prilej, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va avea, astazi, in ajunul Bobotezei, urmatorul program: ora 05.15: va oficia Liturghia Sfantului Vasile cel Mare la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii…

- In fiecare an, pe 6 ianuarie, romanii sarbatoresc Boboteaza, una dintre cele 12 sarbatori creștine importante. Botezul Domnului este considerata a treia a insemnatate, dupa Invierea Domnului (Paște) și Nașterea Domnului (Craciun). Sarbatoarea este marcata de diverse tradiții, iar una dintre cele mai…

- Miercuri, 6 ianuarie, Biserica Ortodoxa va praznui Botezul Domnului nostru Iisus Hristos sau Boboteaza. Cu acest prilej, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va avea urmatorul program: Ajunul Bobotezei - marți, 5 ianuarie, - ora 5.15, va oficia Liturghia Sfantului Vasile…

- Prima saptamana a noului an aduce, din punct de vedere religios, doua sarbatori importante pentru viața creștina: Botezul Domnului și Ziua Sfantului Ioan Botezatorul. Boboteaza, cum este numita popular prima dintre ele, amintește de inceputul misiunii lui Iisus Hristos in lume, o misiune pregatita…

- Boboteaza este una dintre cele mai populare sarbatori romanești. Celebrat an de an in data de 6 ianuarie, Botezul Domnului marcheaza finalul sarbatorilor de iarna. Aceasta zi este insoțita de tradiții care dateaza din timpuri stravechi.

- Pe 8 noiembrie sunt praznuiti Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil, impreuna cu soborul tuturor puterilor ceresti. Astfel, ziua de 8 noiembrie este inchinata tuturor cetelor netrupesti. Sarbatoarea de pe 8 noiembrie a fost la inceput doar o praznuire a Sfantului Arhanghel Mihail.