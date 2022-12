Bobby Păunescu a ajuns să doarmă în sediul B1TV Proprietarul B1 TV, Bobby Paunescu , a preferat sa doarma timp de mai multe zile in sediul trustului, dupa ce a acuzat ca in locuința sa se pot afla montate mai multe microfoane pentru a fi ascultat. Conform unor surse, Bobby Paunescu, unul dintre proprietarii postului de televiziunii B1 TV, a preferat sa doarma timp de mai multe zile la sediul trustului, de pe str. Cristian Popișteanu, in vecinatatea sediului MAI și a Ministerului Sanatații, acolo unde se afla și redacția postului. Bobby Paunescu ar fi motivat ca este ascultat și ca in casa sa s-ar montate mai multe microfoane ce ii asculta discuțiile.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

