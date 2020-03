Stiri pe aceeasi tema

- Prima noua piesa a lui Bob Dylan, dupa opt ani de pauza, este un portret fascinant al obsesiei sale pentru asasinarea lui John F. Kennedy, bogata cu detalii culturale pop și temere apocaliptica. O recenzie scurta facuta de Bob Dylan melodiei sale Murder Most Foul ar fi ca este o balada intunecata și…

- Muzicianul american Bob Dylan, laureat al premiului Nobel pentru Literatura, a lansat o piesa de 17 minute despre asasinarea lui John F. Kennedy, despre care spune ca a fost inregistrata „in urma cu ceva vreme”, potrivit news.ro.Odata cu aparitia „Murder Most Foul”, el a transmis: „Aceasta…

- Lady Gaga si-a lansat, astazi, primul single solo din ultimii trei ani, „Stupid Love”. Piesa are si un videoclip antrenant, in care Lady Gaga apare ca o fiinta extraterestra cu parul roz, care isi...

- Dupa ce a incheiat anul impreuna cu Lino cu „Paharele”, Mario Fresh lanseaza „Sufar”, prima sa piesa pe anul 2020, un single pentru cei care sufera din dragoste și care iși cauta necontenit sufletul pereche. O coproducție Golden Boy Society și Cat Music, muzica și versurile piesei “Sufar” au fost compuse…

- Actrita britanica Sophie Turner si cantaretul american Joe Jonas asteapta primul lor copil, asigura portalul specializat in vedete Just Jared, primul care a informat despre sarcina celei care a interpretat-o pe Sansa in "Game of Thrones", transmite agerpres.ro.

- E o perioada buna pentru Nicky Romero și fanii sai! DJ-ul care va ajunge in aceasta vara in Mainstage-ul festivalului Neversea, și-a lansat cea mai noua producție, ”I See„, care va fi inclusa in viitorul EP intitulat „Redefine„. Aparut cu label-ul sau Protocol Recordings, ”I See” ofera ce e mai bun…

- Cantaretul canadian Justin Bieber a lansat "Yummy", primul sau single din ultimii cinci ani, care va aparea pe cel de-al cincilea album de studio si in care ii aduce un tribut celei care ii este sotie, modelul Hailey Baldwin, potrivit contactmusic.com, scrie Mediafax.Dupa o pauza lunga pe…