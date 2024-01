OMS trage un semnal de alarma in legatura cu o noua boala care poate face ravagii. Conform experților, e mult mai periculoasa decat COVID. Boala X este cea care ar putea genera haos la nivel mondial. Are o rata de mortalitate de 20 de ori mai mare decat cea de la COVID. Putini ar ramane neatinsi de agentul patogen, acesta provocand prabusirea sistemelor de sanatate si colapsul economiilor, in timp ce lumea ar incerca din nou sa stapaneasca o forta a naturii. In acest scenariu, experti in domeniul sanatatii la nivel mondial au luat cuvantul saptamana aceasta in cadrul unui panel al Forumului Economic…