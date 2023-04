Boala Parkinson poate da semne şi cu 20 de ani înainte Boala Parkinson are peste 40 de simptome și afecteaza in special mișcarile corpului, iar pacienții sunt diagnosticați, in medie, la jurul varstei de 60 de ani. Tulburarile de mișcare apar in stadiul 3 al bolii. Insa aceasta se dezvolta incet și primele leziuni pot aparea chiar și cu 20 de ani inaintede primele semne. Boala Parkinson afecteaza din ce in ce mai multi oameni Parkinson afecteaza peste 6,2 milioane de oameni in lume, dintre care 1,2 milioane sunt in Europa. In Romania, statisticile oficiale indica 72.000 de pacienți diagnosticați cu aceasta afecțiune neuro-degenerativa progresiva clinic.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

