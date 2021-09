Stiri pe aceeasi tema

- Sunt numeroase motive pentru care ne putem confrunta cu oboseala cronica, multe dintre ele fiindu-le familiare parintilor. La Traieste Sanatos cu Simona, iti spunem ce fel de probleme apar in urma oboselii cronice si ce fel de remedii naturale iti pot fi de folos, intr-o astfel de situatie. Oboseala…

- Medicii de la spitalul „Victor Babeș” prezinta informații despre afecțiunile pe care le trateaza in spital, simptome și tratamente. Printre aceste se regasește și anemia, deficitul de globule roșii din organism.

- In viata de zi cu zi ne impiedicam de multe ori, mai ales atunci cind avem ceva de facut, de durere. De la o banala migrena, o durere de stomac, pina la enervanta durere de dinti, toate acestea ne fac sa nu dam randamentul maxim, mai ales atunci cind avem o multime de lucruri de facut. De departe, cea…

- Incendiile din Grecia se extind cu repeziciune dar ce e mai rau abia acum urmeaza, a avertizat premierul elen. Astazi sunt prognozate rafale puternice de vant, iar țara este ca un butoi de pulbere, spune șeful guvernului de la Atena. Cele mai puternice și periculoase focare sunt cele din Attica - din…

- Ulciorul, cunoscut si sub denumirile de urcior sau orjelet (n.r. denumirea medicala), este un abces ce apare la nivelul pleoapei, mai exact, la radacina unei gene. Medicii recomanda tratarea acestuia cu picaturi si unguente antiinflamatoare ori pe baza de antibiotic, insa exista o serie de remedii naturale…

- Retenția de apa sau edemul apare atunci cand fluidul in exces nu este eliminat din țesuturile corpului, inclusiv de la nivelul pielii. Aceasta problema se declanșeaza, in general, ca reacție a corpului in fața temperaturilor crescute sau in urma unui consum exagerat de sare.Edemul este specific și perioadei…

- Un prolific criminal care a devenit cunoscut sub numele de „The Dating Game Killer” a murit sambata, din cauze naturale, in așteptarea executarii in California. Rodney James Alcala avea 77 de ani. Individul a murit din cauze naturale la un spital din San Joaquin Valley, California, au declarat reprezentanții…

- La aproape 17 ani de la evenimentul care a avut loc in august 2004, carabinierii din Cuorgne și compania Ivrea au raportat, la inceputul lunii iulie 2021, un roman in varsta de 42 de ani, cu reședința in Moncalieri, responsabil pentru un furt.